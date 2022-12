Les P’tits Cinés d’Hiver Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Les P’tits Cinés d’Hiver Dives-sur-Mer, 8 février 2023, Dives-sur-Mer . Les P’tits Cinés d’Hiver 6 rue du Général de Gaulle cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle

2023-02-08 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-05 16:00:00 16:00:00

cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer

Calvados Les P’tits cinés sont de retour ! Le cinéma Le Drakkar, labellisé Jeune Public propose une sélection de films d’animations récents à succès, issus de la scène internationale. Les P’tits cinés sont de retour ! Le cinéma Le Drakkar, labellisé Jeune Public propose une sélection de films d’animations récents à succès, issus de la scène internationale. +33 9 77 73 54 21 cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Dives-sur-Mer Calvados cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Ville Dives-sur-Mer lieuville cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

Les P’tits Cinés d’Hiver Dives-sur-Mer 2023-02-08 was last modified: by Les P’tits Cinés d’Hiver Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 8 février 2023 6 rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados Calvados Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados