Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer Les P’tits Cinés de Noël Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Les P’tits Cinés de Noël Dives-sur-Mer, 18 décembre 2021, Dives-sur-Mer. Les P’tits Cinés de Noël 2021-12-18 – 2022-01-02 Cinéma Le Drakkar 6 Rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer Calvados Rendez-vous incontournable des vacances de Noël, les P’tits Cinés sont de retour ! Une programmation entièrement pensée pour les enfants dans l’ambiance de Noël ! Rendez-vous incontournable des vacances de Noël, les P’tits Cinés sont de retour ! Une programmation entièrement pensée pour les enfants dans l’ambiance de Noël ! +33 9 77 73 54 21 Rendez-vous incontournable des vacances de Noël, les P’tits Cinés sont de retour ! Une programmation entièrement pensée pour les enfants dans l’ambiance de Noël ! dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Cinéma Le Drakkar 6 Rue du Général de Gaulle Ville Dives-sur-Mer lieuville 49.28666#-0.09937