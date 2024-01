Les P’tits chanteurs 4-6 ans Ludo bibliothèque Ondres, mardi 20 février 2024.

Les P’tits chanteurs 4-6 ans Ludo bibliothèque Ondres Landes

Éveillez vos enfants à la musique par le chant et passons un moment convivial tous ensemble.

Accompagné d’un musicien guitariste-chanteur, les enfants iront à la découverte de leur voix et du chant.

Atelier axé sur des chansons et jeux de rythme.

Animé par Vincent Duhazé, auteur-compositeur-interprète et musicien pédagogue

Parents et/ou enfants de 4 à 6 ans, sur inscription;

RDV de 10h30 à 12h.

Un même atelier réservé aux 7-9 ans est programmée dans l’après-midi.

Ludo bibliothèque 211 Chemin de Tambourin

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

