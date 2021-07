Les Ptits Cavaliers Centre de Volzac, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint Flour.

Les Ptits Cavaliers

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Centre de Volzac

Au programme la découverte des chevaux et des poneys, les races, la nourriture, les soins, le matériel et son entretien sans oublier les séances d’apprentissage : un séjour idéal pour les passionnés du monde équestre. Les activités : – une cavalerie de 40 chevaux et poneys adaptés à la taille et au niveau de chacun, un manège couvert, une carrière, une équipe de professionnels avides de transmettre leurs savoirs. Tout pour t’initier ou te perfectionner à l’équitation, apprendre comment prendre soin des animaux dans un club à seulement 800 mètres de l’hébergement. – baignades : dans le centre aqua ludique à quelques pas du centre, avec bassin sportif, bassin ludique multifonctions, pataugeoire, plage minérale, aires de jeu à éclaboussement, pentagliss,terrain de beach volley… – biathlon et course d’orientation pour apprendre à conjuguer rapidité, concentration tout en s’amusant ! [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 387,20 €

Des vacances avec tes animaux préférés !

Centre de Volzac La Combe Volzac, 15100 Saint Flour Saint Flour



