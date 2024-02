Les P’tits C.U.L.S Une soirée sport et culture Salle de l’Orée du Bois Cormelles-le-Royal, vendredi 29 mars 2024.

Les P’tits C.U.L.S Une soirée sport et culture Salle de l’Orée du Bois Cormelles-le-Royal Calvados

Quincy et Quentin, Coachs Ultra Light et Sexy, vous invitent à leur entrainement loufoque et haut en couleurs ! Musiciens sportifs de haut niveau métronomique, ils vous guideront dans une ambiance festive, à la croisée entre la boum, le concert de musiques électroniques et l’aérobic… Vous en aurez pour vos muscles et vos tympans !

Rendez-vous à 20h pour ce spectacle!

Et pour celles et ceux qui le souhaitent, en début de soirée et avant le spectacle, dès 18h, venez découvrir quelques sports grâce à la complicité des associations cormelloises. Badminton, tennis de table, zumba et volley une soirée de pratique sportive libre, accessible à toutes et tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29 21:30:00

Salle de l’Orée du Bois 21 bis rue Clos du Pavillon

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie csja@cormellesleroyal.fr

