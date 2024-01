Les p’tits bricolos Le nouvel an chinois « L’année du dragon » Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre Bazas, samedi 10 février 2024.

Les p’tits bricolos Le nouvel an chinois « L’année du dragon » Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre Bazas Gironde

Cette année, c’est le dragon qui est mis à l’honneur dans les pays d’Asie. Viens célébrer le nouvel an chinois avec un bricolage « dragonesque » et repars avec ta création.

Dès 6 ans

Cette année, c’est le dragon qui est mis à l’honneur dans les pays d’Asie. Viens célébrer le nouvel an chinois avec un bricolage « dragonesque » et repars avec ta création.

Dès 6 ans .

Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine polyedre@ville-bazas.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00



L’événement Les p’tits bricolos Le nouvel an chinois « L’année du dragon » Bazas a été mis à jour le 2024-01-26 par OT du Bazadais