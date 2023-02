Les p’tits bricolos Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre, 8 mars 2023, Bazas .

Les p’tits bricolos

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre Bazas Gironde Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

2023-03-08 15:30:00 – 2023-03-08 16:30:00

EUR Une carte pop-up est une carte avec un effet 3D quand on ouvre la carte. Venez créer la votre au cours de cet atelier tout en anglais. Come join us !

Conseillé à partir de 7 ans.

