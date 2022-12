Les P’tits Bricolos Bazas, 25 janvier 2023, Bazas .

Les P’tits Bricolos

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre Bazas Gironde Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

2023-01-25 10:30:00 – 2023-01-25 11:30:00

Bazas

Gironde

EUR Xin nian kuai le ! Bonne et heureuse nouvelle année ! Connu comme le Nouvel An chinois en Occident, le Nouvel An lunaire est certes célébré en Chine, mais aussi aux quatre coins de la planète. Pour bien démarrer l’année, les plus jeunes sont conviés à venir fabriquer des lanternes en papier, comme en Asie !

Conseillé à partir de 6 ans.

+33 5 56 65 12 46

