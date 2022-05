Les P’tits Bricolos Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Les P’tits Bricolos Bazas, 4 mai 2022, Bazas. Les P’tits Bricolos Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas

2022-05-04 16:00:00 – 2022-05-04 17:00:00 Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

Bazas Gironde Pour cette nouvelle session des P’tits Bricolos, l’équipe de la médiathèque propose aux enfants un atelier de peinture sur galets. Repartez avec vos créations !

Conseillé à partir de 6 ans. Pour cette nouvelle session des P’tits Bricolos, l’équipe de la médiathèque propose aux enfants un atelier de peinture sur galets. Repartez avec vos créations !

Conseillé à partir de 6 ans. +33 5 56 65 12 46 Pour cette nouvelle session des P’tits Bricolos, l’équipe de la médiathèque propose aux enfants un atelier de peinture sur galets. Repartez avec vos créations !

Conseillé à partir de 6 ans. Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Ville Bazas lieuville Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Les P’tits Bricolos Bazas 2022-05-04 was last modified: by Les P’tits Bricolos Bazas Bazas 4 mai 2022 Bazas Gironde

Bazas Gironde