Venez créer lapins et poussins avec les Bricoleurs en herbe de la médiathèque. Nous fournissons tout le matériel nécessaire.

Animation à partir de 4 ans.

mediatheque@cdc-mortagne-au-perche.com +33 2 33 25 03 22

