Place de la Liberté – La Tranche, le dimanche 18 juillet à 20:00

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ? Le lieu où les artistes révèlent leur intimité entre deux changements de costumes. « Bruits de Coulisses » vous plonge en plein baroque pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache; vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits. Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public complice des préparatifs. Silence, le rideau se lève ! Cirque Place de la Liberté – La Tranche Place de la Liberté – La Tranche-sur-Mer La Tranche-sur-Mer Vendée

2021-07-18T20:00:00 2021-07-18T21:00:00

