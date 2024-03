« Les ptits bouts » Rue de la Chaperonnière Airvault, jeudi 7 mars 2024.

« Les ptits bouts » Rue de la Chaperonnière Airvault Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent. Chaque jeudi, un rendez-vous est proposé en matinée pour les parents, les assistantes maternelles et évidemment « Les ptits bouts ». Ce jeudi 7 mars, deux créneaux horaires sont proposés pour un atelier de yoga (un de 9h30 à 10h15 et un de 10h30 à 11h15). Inscription auprès du Relais Petite Enfance 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org .

Rue de la Chaperonnière Relais Petite Enfance

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ram.avt@csc79.org

