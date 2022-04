LES P’TITS BOUQUINEURS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

LES P’TITS BOUQUINEURS Saint-Brevin-les-Pins, 20 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins. LES P’TITS BOUQUINEURS Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-20 – 2022-04-20 Médiathèque 30 Avenue Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Rendez-vous chaque samedi matin à la médiathèque Jules Verne pour écouter des histoires !

Et les mercredis matins des petites vacances scolaires de la zone B aussi ! Soyez les bienvenus à 10h30 et à 11h pour l’heure du conte, adaptée aux enfants jusqu’à 10 ans. Entrée libre, gratuit. mediatheque@saint-brevin.fr +33 2 40 27 45 80 https://mediatheque.saint-brevin.fr/ Rendez-vous chaque samedi matin à la médiathèque Jules Verne pour écouter des histoires !

Et les mercredis matins des petites vacances scolaires de la zone B aussi ! Soyez les bienvenus à 10h30 et à 11h pour l’heure du conte, adaptée aux enfants jusqu’à 10 ans. Entrée libre, gratuit. Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

LES P’TITS BOUQUINEURS Saint-Brevin-les-Pins 2022-04-20 was last modified: by LES P’TITS BOUQUINEURS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 20 avril 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique