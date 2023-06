Les Ptits Baudets Les trois baudets Paris, 1 janvier 2023, Paris.

Du dimanche 01 janvier 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

.Tout public. payant

Billets à petit prix pour les petits comme les grands : 5€ tarif unique sur tous les spectacles sans exceptions ! On en profite en famille aux Trois Baudets !

À travers cette programmation familiale, Les Trois Baudets confirment leur mission de soutien aux artistes et à la création, mais aussi celle d’action culturelle et d’éducation artistique auprès des jeunes générations. Ils proposent des spectacles très divers dont le lien est la musique, mais qui entraînent les enfants (et leurs parents) vers le ciné-concert, le cirque, la chanson, le théâtre d’objets… le tout sous un même label : Les P’tits Baudets.

Les trois baudets 64 boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://lestroisbaudets.com/actualites/les-p-tits-baudets

Joseph Guillier/DAC/Ville de Paris