.Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans. payant Tarif unique : 5€ Les Trois Baudets propose, du 24 septembre au 10 décembre, une programmation familiale pour les enfants de 6 mois à 6 ans, selon les spectacles. Les Trois Baudets proposent des spectacles très divers dont le lien est la musique, mais qui entraînent les enfants (et leurs parents) vers le ciné-concert, le cirque, la chanson, le théâtre d’objets… le tout sous un même label : Les P’tits Baudets. De 6 mois à 6 ans selon les spectacles. À travers une programmation familiale, Les Trois Baudets confirment leur mission de soutien aux artistes et à la création, mais aussi celle d’action culturelle et d’éducation artistique auprès des jeunes générations. Découvrez ci-dessous le programme des concerts proposés dans le cadre des P’tits Baudets. Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda?filtre%5Bltb_liste_evenements%5D%5Btype%5D=161

