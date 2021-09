Les P’tits Ateliers Nature (pour les enfants non scolarisés) : Cycle “Les crapauds” Agrocité de Bagneux, 1 février 2022, Bagneux.

Les P’tits Ateliers Nature pour les enfants non scolarisés ———————————————————- **L’Association Bagneux Environnement** propose des ateliers pour découvrir les ressources inattendues que nous offre la nature sur notre territoire, de se représenter l’organisation des écosystèmes et les liens qui unissent les êtres vivants entre eux et à leur milieu, d’apprendre à connaitre la ville dans laquelle nous évoluons, la nature qui nous entoure pour se mobiliser à la restaurer, la valoriser ou la protéger. ****** Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants que l’on peut trouver plus près qu’on ne le pense dans notre ville ! Deux créneaux horaires possible par cycle : de 14h00 à 15h30 ou de 15h30 à 17h00. ### Cycle « Les crapauds » : Des crapauds se cachent même en ville, le saviez-vous ? Comment les reconnaître et les observer ? Partons à la découverte de ces batraciens ! Dates des ateliers : – Atelier I : Crapauds I – Mardi 1er février 2022 – Atelier II : Crapauds II – Mardi 15 février 2022 – Atelier III : Comptage des crapauds à la friche de la lisette – Mardi 1er mars 2022

Inscription sur helloasso

Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants que l’on peut trouver plus près qu’on ne le pense dans notre ville : les crapauds, les différences avec la grenouille, la mare !

Agrocité de Bagneux 23 rue de la Lisette, 92220 BAGNEUX Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T15:30:00;2022-02-01T15:30:00 2022-02-01T17:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T15:30:00;2022-02-15T15:30:00 2022-02-15T17:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T15:30:00;2022-03-01T15:30:00 2022-03-01T17:00:00