Les P’tits Ateliers Nature pour les enfants non scolarisés ———————————————————- **L’Association Bagneux Environnement** propose des ateliers pour découvrir les ressources inattendues que nous offre la nature sur notre territoire, de se représenter l’organisation des écosystèmes et les liens qui unissent les êtres vivants entre eux et à leur milieu, d’apprendre à connaitre la ville dans laquelle nous évoluons, la nature qui nous entoure pour se mobiliser à la restaurer, la valoriser ou la protéger. ****** Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants que l’on peut trouver plus près qu’on ne le pense dans notre ville ! Deux créneaux horaires possible par cycle : de 14h00 à 15h30 ou de 15h30 à 17h00. ### Cycle « Les arbres » : **Atelier I :** Les arbres sont présents partout en ville et ont un rôle essentiel dans la régulation de la température, la préservation de la biodiversité ou encore la gestion de l’eau. **Atelier II :** Où trouver des fruits ou des légumes sauvages ? Comment savoir quand les cueillir ? Une initiation à la cueillette urbaine, pour mieux connaître et repérer les ressources de son quartier. **Atelier III :** L’homme a toujours eu besoin d’agrandir son espace de vie et couper du bois pour vivre. seulement, aujourd’hui, il ne nous reste que 30% de couverture frestière contre 66% il y a 400ans. La déforestation massive a de graves conséquences, identifions les. **Atelier IV :** Est-il possible de fabriquer soi-même du papier sur lequel écrire ? Un atelier créatif et coloré pour initier les enfants à la fabrication artisanale de feuilles de papier en utilisant différents végétaux. Dates des ateliers : – Atelier I : Reconnaître les arbres – Mardi 30 novembre 2021 – Atelier II : Arbres comestibles – Mardi 14 décembre 2021 – Atelier III : Déforestation – Mardi 4 janvier 2022 – Atelier IV : Faire son papier recyclé – Mardi 18 janvier 2022

Inscription sur helloasso

Agrocité de Bagneux 23 rue de la Lisette, 92220 BAGNEUX Bagneux Hauts-de-Seine



