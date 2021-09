Les P’tits Ateliers Nature (pour les enfants non scolarisés) : Cycle “Création avec les plantes” Agrocité de Bagneux, 26 avril 2022, Bagneux.

du mardi 26 avril 2022 au mardi 24 mai 2022 à Agrocité de Bagneux

Les P’tits Ateliers Nature pour les enfants non scolarisés ———————————————————- **L’Association Bagneux Environnement** propose des ateliers pour découvrir les ressources inattendues que nous offre la nature sur notre territoire, de se représenter l’organisation des écosystèmes et les liens qui unissent les êtres vivants entre eux et à leur milieu, d’apprendre à connaitre la ville dans laquelle nous évoluons, la nature qui nous entoure pour se mobiliser à la restaurer, la valoriser ou la protéger. ****** Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants que l’on peut trouver plus près qu’on ne le pense dans notre ville ! Deux créneaux horaires possible par cycle : de 14h00 à 15h30 ou de 15h30 à 17h00. ### Cycle « Création avec les plantes » : **Atelier I :** Fabriquez des “stylos” de la nature et une encre ferro-gallique. Une invitation créative à l’écriture zéro déchet et aux techniques d’écriture anciennes. Un vrai petit kit sauvage pour écrivain en herbe ! **Atelier II :** Une activité pour découvrir une technique amusante pour décorer du tissu de façon naturelle, en laissant court à l’imagination de tous. Encore une belle particularité des plantes, est que leurs motifs originaux fournissent d’incroyables décorations. **Atelier III :** Un atelier qui part à la découverte d’une technique de tressage végétal pour fabriquer une corde résistante avec une plante commune mal aimée. Dates des ateliers : – Atelier I : Écrire avec les plantes – Mardi 26 avril 2022 – Atelier II : Impression sur tissu – Mardi 10 mai 2022 – Atelier III : Fibres végétales – Mardi 24 mai 2022

Agrocité de Bagneux 23 rue de la Lisette, 92220 BAGNEUX Bagneux Hauts-de-Seine



