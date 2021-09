Bagneux Agrocité de Bagneux Bagneux, Hauts-de-Seine Les P’tits Ateliers Nature : La déforestation Agrocité de Bagneux Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

**L’Association Bagneux Environnement** propose des ateliers pour découvrir les ressources inattendues que nous offre la nature sur notre territoire, de se représenter l’organisation des écosystèmes et les liens qui unissent les êtres vivants entre eux et à leur milieu, d’apprendre à connaitre la ville dans laquelle nous évoluons, la nature qui nous entoure pour se mobiliser à la restaurer, la valoriser ou la protéger. L’homme a toujours eu besoin d’agrandir son espace de vie et couper du bois pour vivre. seulement, aujourd’hui, il ne nous reste que 30% de couverture frestière contre 66% il y a 400ans. La déforestation massive a de graves conséquences, identifions les.

La déforestation massive a de graves conséquences, identifions les.

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:00:00

