du jeudi 16 décembre au jeudi 17 mars 2022 à Ludothèque de Versailles

Les P’tits ateliers à la Ludothèque de Versailles ————————————————- ### Les ateliers manuels pour tous petits reviennent ! Dès le jeudi 16 décembre, retrouvez Anne 2 fois par mois pour **des activités manuelles pour 5 à 8 enfants de 18 mois à 3 ans, avec un thème**. Infos pratiques : – les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte – les adultes doivent porter un masque conforme dès l’entrée du bâtiment, et présenter un Pass Sanitaire valide – les zones de jeu seront inaccessibles, les services de la Ludothèque étant fermés (pas d’emprunts, pas de retours) – en cas d’annulation de l’atelier, par manque de réservation ou fermeture des espaces verts, les réservations seront remboursées.

Réservations et paiements (espèces, CB, chèques) ouverts jusqu’à la veille de l’atelier, aux tarifs suivants : Adhérents à la Ludothèque de Versailles : 6€ par enfant Non adhérents : 8€ par enfant

2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T11:00:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T11:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T11:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T11:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T11:00:00

