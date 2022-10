Les p’tits artistes : Plante ton arbre !

Les p’tits artistes : Plante ton arbre !, 16 novembre 2022, . Les p’tits artistes : Plante ton arbre !



2022-11-16 – 2022-11-16 L’observation des différents arbres de la collection est suivie par une création originale de nos artistes en herbe ! Prévoir une tenue non salissante.

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Mercredi 16 novembre à 16h30.

Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.

Tarif unique : 4 €.

Pour les enfants non accompagnés.

Réservation obligatoire (jauge limitée)

Lors de la réservation, merci de préciser le prénom et la date de naissance de l’enfant. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville