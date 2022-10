Les p’tits artistes : Noir sur blanc Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre Le rendez-vous des artistes en herbe ! Après avoir admiré des œuvres utilisant la couleur noire, les enfants s’initient à la technique de la linogravure. Prévoir une tenue non salissante.

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Par Anne Noret, guide-conférencière.

Tarif unique : 4 €.

Pour les enfants non accompagnés. Réservation obligatoire (jauge limitée) musee-beaux-arts@brest-metropole.fr +33 2 98 00 87 96 https://musee.brest.fr/ Musée des beaux-arts 24 Rue Traverse Brest

