Les p'tits artistes (4-6 ans) : Une mer de papier

Finistère

Les p’tits artistes (4-6 ans) : Une mer de papier Brest, 15 février 2022, Brest. Les p’tits artistes (4-6 ans) : Une mer de papier Musée des Beaux Arts 24 Rue Traverse Brest

2022-02-15 16:30:00 – 2022-02-15 17:45:00 Musée des Beaux Arts 24 Rue Traverse

Brest Finistère Le rendez-vous des artistes en herbe ! Permettant une approche sensible des œuvres, les visites sont suivies d’un atelier de pratique artistique, laissant libre cours à l’imagination des enfants qui repartent avec leur création ! Une mer de papier

Autour des mouvements des flots observés dans les marines de la collection, les enfants inventent une mer faite de papier et d’encre. Par Anne Noret, guide-conférencière.

Tarif unique : 4 €.

Pour les enfants non accompagnés. Réservation obligatoire (jauge limitée)

