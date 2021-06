Les p’tits archis à l’église de Germigny-l’Exempt Germigny-l’Exempt, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Germigny-l'Exempt.

Les p’tits archis à l’église de Germigny-l’Exempt 2021-07-07 – 2021-07-07

Germigny-l’Exempt Cher Germigny-l’Exempt

1.5 EUR 1.5 venez participer à un atelier où petits et grands découvrent ensemble l’architecture médiévale sacrée en s’amusant : puzzle géant, maquette en bois à reconstituer et petits défis. L’atelier se terminera par un goûter offert si les conditions sanitaires le permettent. Atelier proposé par le Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois en partenariat avec l’association des Amis de l’église de Germigny-l’Exempt. Atelier en famille de 8 à 12 ans

contact@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.paysloirevaldaubois.fr/

©Pays Loire Val d’Aubois

