Les P'tits Apéros du Vignoble : « les Doigts dans la R'Priz » au Champagne Hubert Noiret Villevenard, 23 octobre 2021, Villevenard.

Villevenard Marne Villevenard Les « P’tits Apéros du Vignoble », ce sont des lieux inattendus, des Champagnes de Vigneron, des saveurs du terroir et des musiciens ! De l’échange, du partage, et de la convivialité, voici la recette des « P’tits Apéros du Vignoble » ! Nathalie et Jean-Michel ont à cœur de travailler leur vignoble situé au cœur des Marais de Saint Gond selon les méthodes ancestrales de leurs grands-parents en leur apportant leur touche personnelle. Tout comme « Les Doigts Dans La R’Priz » qui donne une seconde vie à des chansons ayant traversées des générations. S’attaquant à tous les styles, ce duo acoustique revisite avec humour des tubes d’hier et d’aujourd’hui avec un brin de swing, un soupçon de flamenco et une bonne dose d’énergie. Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. Compris dans l’offre :

Compris dans l'offre :
L'entrée au concert, une flûte de Champagne et une planche apéritive.

