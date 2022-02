Les P’tits Apéros du Vignoble – La cave aux coquillages – Fleury la Rivière Fleury-la-Rivière Fleury-la-Rivière Catégories d’évènement: Fleury-la-Rivière

Les P'tits Apéros du Vignoble – La cave aux coquillages – Fleury la Rivière La cave aux coquillages 41, rue du Bourg de Vesle Fleury-la-Rivière

2022-04-29 18:30:00 – 2022-04-29 22:00:00

Fleury-la-Rivière Marne Fleury-la-Rivière Les P’tits apéros du >Vignoble reviennent en 2022 ! Ne manquez pas ce tout premier rendez-vous de l’année, le vendredi 29 avril dès 18h30 à la cave aux coquillages – Fleury-la-Rivière ! L’Office de Tourisme Paysages de la Champagne vous propose de partager un moment intimiste, convivial, surprenant entre Champagne, musique et planches gourmandes. Le tout dans ce lieu insolite qu’est la cave aux Coquillages. Venez découvrir « Les Marcelles » en concert live. Trio qui va enflammer la soirée. 25€ par personne sur réservation uniquement (tarif incluant une flûte de Champagne, une planche apéritive et le concert) Évènement qui se déroulera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et dans le respect des gestes barrière. Masque obligatoire. Nombre de places limitées ! contact@tourisme-paysages-champagne.com +33 3 26 58 32 86 http://www.tourisme-paysages-champagne.com/ La cave aux coquillages 41, rue du Bourg de Vesle Fleury-la-Rivière

