Fleury-la-Rivière Marne Les « P’tits Apéros du Vignoble » ce sont des lieux inattendus, des Champagnes de Vignerons, des saveurs du terroir et des musiciens ! De l’échange, du partage, et de la convivialité, voici la recette des « P’tits Apéros du Vignoble » ! convivialité

le Champagne plaisir Date : 29 avril 2022

Compris : concert – flûte de Champagne ou boisson soft – planche apéritive

Durée : 2h30

Les participants : 50 personnes maximum

Langue parlée : français

Informations importantes : merci de vous présenter 5 à 10 minutes avant le début de l’évènement. OT DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE 41 Rue du Bourg de Vesle Fleury-la-Rivière

