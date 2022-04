Les p’tits apéros du vignoble à Villers-sous-Chatillon Villers-sous-Châtillon Villers-sous-Châtillon Catégories d’évènement: Marne

Villers-sous-Châtillon Marne « Les P’tits Apéros du Vignoble » vendredi 26 août dès 18h30 au champagne Roger-Constant Lemaire à Villers-sous-Châtillon avec « Radio Graceland » en concert live !

Qui est le Champagne Roger-Constant Lemaire ? L’histoire de la famille commence vers la fin du XIXème siècle. Leur credo est la production de champagne d’exception, utilisant des méthodes de vinification rares et exceptionnelles ! Dégustez des champagnes d’auteur, rares et atypiques emprunts de fraicheur et d’authenticité qui vous sont présentés par la famille. Une vraie rencontre ! Qui sont « Radio Graceland » ? Pour le savoir, branchez-vous sur leurs ondes rock’n swing acoustique ! Au programme, des reprises rock au look swing !

Venez partager un moment intimiste, convivial, surprenant et pétillant ! Tarif : 25€ par personne (ce tarif comprend une flûte de Champagne, une planche apéritive et le concert) Villers-sous-Châtillon

