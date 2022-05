Les p’tits apéros du vignoble à Passy Grigny Passy-Grigny Passy-Grigny Catégories d’évènement: Marne

Passy-Grigny Marne Passy-Grigny « Les P’tits Apéros du Vignoble » vendredi 21 octobre dès 18h30 au Champagne Dom Caudron à Passy-Grigny avec « Monsieur et Madame J » en concert live ! Qui est le Champagne Dom Caudron ? Fondée en 1929, la coopérative Dom Caudron est l’œuvre d’un abbé visionnaire qui rassembla les vignerons du village pour vivre du fruit de leur passion partagée : le cépage Meunier. Aujourd’hui plus de 90 viticulteurs donnent vie à une gamme de champagnes de qualité, mettant le Meunier à l’honneur. Qui sont « Monsieur et Madame J » ? Ils sont les aventuriers de la chanson perdue : chansons cul-culs ou saugrenues, chansons poilantes ou consternantes, salaces ou malicieuses, des chansons anciennes parfois … Il y en a pour tous les goûts ! Venez partager un moment intimiste, convivial, surprenant et pétillant ! Tarif : 25€ par personne (ce tarif comprend une flûte de Champagne, une planche apéritive et le concert) contact@tourisme-paysages-champagne.com +33 3 26 58 32 86 http://www.tourisme-paysages-champagne.com/ Passy-Grigny

