2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24 22:30:00

« Les P’tits Apéros du Vignoble » vendredi 24 juin à 18h30 au Champagne Xavier Duvat, à Fèrebrianges avec « Courbes et Codes » en concert live !

Qui est le Champagne Xavier Duvat ? Il élabore des champagnes de tradition, qui doivent leur exceptionnelle qualité à un savoir-faire cultivé depuis 1851. Xavier, Léonard et Augustin succèdent à Albéric. Xavier s’occupe de la commercialisation, tandis que Léonard et Augustin travaillent la vigne et élaborent leurs champagnes, dans les caves.

Et qui sont « Courbes et Cordes » ? C’est la rencontre entre Polina et Didier, qui déshabillent quelques standards de jazz, de la pop, de la chanson et des musiques du monde avec un talent et une émotion qui vous embarquera !

Venez partager un moment intimiste, convivial, surprenant et pétillant !

Tarif : 25€ par personne (ce tarif comprend une flûte de Champagne, une planche apéritive et le concert)

contact@tourisme-paysages-champagne.com +33 3 26 58 32 86 http://www.tourisme-paysages-champagne.com/

