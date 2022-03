Les p’tites z’oreilles japonaises Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Les p’tites z’oreilles japonaises Coutances, 20 avril 2022, Coutances. Les p’tites z’oreilles japonaises Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Coutances

2022-04-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-20 Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur

Les p'tites z'oreilles japonaises pour les 0 à 3 ans.

Lieu Coutances Adresse Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Ville Coutances Departement Manche

Coutances Manche