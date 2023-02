Les P’tites Tommettes | La Caravane Ensorcelée Creil Catégories d’Évènement: Creil

Oise Festival « Les P’tites Tommettes » 2023 Ciné court

Dès 2 ans Mercredi 22 février

Mercredi 1er mars

Projections en continu de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h

Sur le parvis devant La Faïencerie Le temps d’une parenthèse enchantée, vient t’installer dans la Caravane Ensorcelée. Assis dans ce cocon douillet, tu découvriras plusieurs courts métrages. En accès libre

Gratuit

Durée :20 min

Dès 2 ans Renseignement au 03 44 24 01 01 ou accueil@faiencerie-theatre.com accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 http://www.faiencerie-theatre.com/CaravaneEnsorcelee.html DR

