Les p’tites rencontres Babelio Babelio Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit sous condition

La participation à la P’tite rencontre est sous réserve d’inscription via la page dédiée. Vous recevrez un mail si vous êtes sélectionnés.

Cette année, nous lançons « Les p’tites rencontres Babelio » : venez rencontrer des auteurs et autrices… avec vos enfants !

C’est nouveau chez Babelio : nous lançons nos p’tites rencontres, où vous pouvez venir échanger avec des auteur(ice)s accompagnés… de vos enfants !

À l’occasion de la sortie du nouvel album de Laetitia Le Saux et Stéphane Servant, les éditions Didier jeunesse et Babelio organisent une après-midi avec les deux auteurs, qui aura lieu à Paris.

Les 20 lecteurs sélectionnés recevront chez eux Un ours, un vrai (album à partir de 4 ans) et pourront venir avec un enfant à cet événement. Le célèbre duo Stéphane Servant et Lætitia Le Saux est de retour avec une nouvelle histoire qui déconstruit les stéréotypes homme/femme avec humour et ironie !



Au programme de cette rencontre jeunesse :

– Rencontre avec les deux auteurs

– Lecture contée de l’album

– Séance de dédicaces

– Espace lecture avec une sélection d’albums à feuilleter

– Et bien sûr un goûter !

L’événement aura lieu à Paris, le mercredi 13 mars à partir de 15h. La rencontre-lecture durera 45 minutes et sera suivie d’un temps de goûter, dédicaces et lectures libres.

Babelio 38 rue de Malte 75011 Paris

Contact : http://www.babelio.com/preprat.php?bBb=70ae8aba750aa41ce088f65ec0791ecaHR0cHM6Ly93d3cuYmFiZWxpby5jb20vcmVuY29udHJlLXVuLW91cnMtdW4tdnJhaS1tYXJzLTIwMjQ= nathan@babelio.com https://www.facebook.com/babelio https://www.facebook.com/babelio http://www.babelio.com/preprat.php?bBb=70ae8aba750aa41ce088f65ec0791ecaHR0cHM6Ly93d3cuYmFiZWxpby5jb20vcmVuY29udHJlLXVuLW91cnMtdW4tdnJhaS1tYXJzLTIwMjQ=

© Babelio