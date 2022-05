LES P’TITES RÉCRÉES

2022-05-05 09:30:00 – 2022-05-05 11:30:00 Activités en famille : ateliers artistiques, bricolage, éveil au goût, animations sensorielles…

Le jeudi 5 mai, animation autour d’un jeu de piste.

