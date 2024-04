Les p’tites poules perdues Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre, jeudi 11 avril 2024.

Jeudi 11/01 à 14h et 15h30, mardi 16/04 à 15h et jeudi 18/04 à 14h et 15h30, la médiathèque de Vic-en-Bigorre organise un escape game pour les enfants à partir de 7 ans: « Les p’tites poules perdues ». Attention, jauges limitées, inscription obligatoire au 05 62 43 05 25.

« En s’éloignant un peu trop du poulailler, Carmen, Carmélito et Bélino finissent par se perdre et trouver refuge dans une grotte abandonnée… À l’aide d’une carte laissée par la poule Pattes à Crète, aide les trois amis à retrouver leur chemin avant la tombée de la nuit ! Résous les énigmes, participe au défi et parcours les différents lieux pour qu’ils puissent regagner le poulailler sains et saufs ! Attention, tu n’as que 45 minutes : tic, coq, tic, coq… »

Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 43 05 25