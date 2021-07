LES PTITES PÉPITES // VISITE DU VILLAGE DU BOURG D’IRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Découvrez ce charmant village qu’est le Boug d’Iré, tout proche de Segré, dont la riche histoire est intimement liée à celle du Comte Alfred de Falloux, promoteur du développement agricole dans cette région rurale et ministre de l’Instruction publique et des cultes en 1848.

La visite commentée livrera l’histoire de l’église du XIème siècle avec son clocher octogonal en pierre, du lavoir et du château « Alfred de Falloux », agrémentée des secrets et anecdotes sur le patrimoine et la vie du village.

Gratuit – Réservation conseillée

+33 2 41 92 86 83

