LES P'TITES PÉPITES // VISITE DU VILLAGE DE CHÂTELAIS
2021-07-15
Mairie Châtelais
Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Dans le cadre des P'tites Pépites organisées par l'Office de Tourisme de l'Anjou bleu, découvrez Châtelais, ce petit village chargé d'histoire à travers une visite commentée par des passionnés. Le parcours sera ponctué de nombreux vestiges historiques. La visite se terminera dans le musée archéologique du village qui possède une collection d'objets archéologiques, des vestiges du Paléolithique à l'âge de Fer, des celtes aux gallo-romains et des Mérovingiens au Moyen-Âge.

