Segré-en-Anjou Bleu

LES P’TITES PÉPITES // VISITE DU PRIEURÉ DU CLOÎTRE DE LA JAILLETTE Segré-en-Anjou Bleu, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Segré-en-Anjou Bleu. LES P’TITES PÉPITES // VISITE DU PRIEURÉ DU CLOÎTRE DE LA JAILLETTE 2021-07-15 – 2021-07-15 Louvaines Le Prieuré – la Jaillette

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Construit au 13e siècle, en partie démonté à la Révolution, son aile sud vient d’être remontée avec une majorité de pièces retrouvées sur place. Il fait partie des très rares cloîtres de cette époque médiévale.

La visite du prieuré vous conduira dans la salle capitulaire, le dortoir des moines, le cloître…. Un ensemble architectural exceptionnel à ne pas manquer ! Réservation obligatoire.

Dans le cadre des P'tites Pépites de l'été, découvrez le Prieuré de la Jaillette. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 http://www.prieuredelajaillette.com/

La visite du prieuré vous conduira dans la salle capitulaire, le dortoir des moines, le cloître…. Un ensemble architectural exceptionnel à ne pas manquer ! Réservation obligatoire.

