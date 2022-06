LES P’TITES PÉPITES – VISITE DU MOULIN BOUIN Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Catégories d’évènement: Chenillé-Champteussé

Maine-et-Loire Chenillé-Champteussé L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « Les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Découvrez un moulin à eau fortifié ! Unique dans la région, ce monument possède toujours sa roue à aube de 7 mètres de diamètre, sa turbine hydraulique, ses 145 poulies, ses 470 courroies et ses différentes machines de fabrication. Apprenez comment le blé devient farine en observant pas à pas toutes les étapes de cette fabrication artisanale. Un monde de courroies, de soufflets, de tuyaux d’orgues, animés par une magnifique roue à aube de 7 mètres de diamètre, grâce à laquelle le blé devient farine, mais aussi, le saviez-vous grâce à deux génératrices reliées à la roue et à la turbine hydraulique, le moulin peut produire de l’électricité. Durée de la visite : 1h

