Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire EUR 8 8 Dans le cadre des p’pites pépites , un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, découvrez le château de la Montchevalleraie, un élégant château privé du XVIIIème en visite guidée avec son propriétaire. Suivra une balade libre dans le jardin du château.

Durée de la visite : 1h30

Places limitées. Réservation obligatoire.

RDV sur place – Lieu-dit La Montchevalleraie – Aviré

officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 http://www.chateaulamontchevalleraie.com/

