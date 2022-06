LES P’TITES PÉPITES – VISITE DÉCOUVERTE DE COMBRÉE Ombrée d’Anjou, 1 septembre 2022, Ombrée d'Anjou.

LES P’TITES PÉPITES – VISITE DÉCOUVERTE DE COMBRÉE

Combrée Parking du plan d’eau Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Parking du plan d’eau Combrée

2022-09-01 10:30:00 – 2022-09-01

Parking du plan d’eau Combrée

Ombrée d’Anjou

Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou

L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Laissez-vous raconter les origines du Collège de Combrée à partir d’une lecture architecturale de sa façade. S’ensuivra une balade historique en quelques étapes. On répondra donc à cette question : comment un bâtiment de cette taille a-t-il pu être érigé dans un lieu aussi improbable ? La visite se clôturera ensuite dans le parc du château des Hommeaux avec la découverte d’une petite chapelle du Second Empire et l’histoire des Chouans. Pour prolonger ce moment, chacun pourra amener son pique-nique (apporté par vos soins) et déjeuner exceptionnellement dans le parc ouvert pour l’occasion.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découvrez la ville de Combrée et son histoire, le 1er septembre 2022 à 10h30.

officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83

L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Laissez-vous raconter les origines du Collège de Combrée à partir d’une lecture architecturale de sa façade. S’ensuivra une balade historique en quelques étapes. On répondra donc à cette question : comment un bâtiment de cette taille a-t-il pu être érigé dans un lieu aussi improbable ? La visite se clôturera ensuite dans le parc du château des Hommeaux avec la découverte d’une petite chapelle du Second Empire et l’histoire des Chouans. Pour prolonger ce moment, chacun pourra amener son pique-nique (apporté par vos soins) et déjeuner exceptionnellement dans le parc ouvert pour l’occasion.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

Parking du plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-22 par