LES PTITES PEPITES //VISITE DE L’ASINERIE DE LA RIVIÈRE À GREZ-NEUVILLE Grez-Neuville, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Grez-Neuville.

LES PTITES PEPITES //VISITE DE L’ASINERIE DE LA RIVIÈRE À GREZ-NEUVILLE 2021-07-27 – 2021-07-27

Grez-Neuville Maine-et-Loire Grez-Neuville

Dans le cadre des P’tites Pépites, programme proposé par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Stéphane et Lydie Fillodeau vous accueillent pour une visite gratuite de l’Asinerie de la Rivière à Grez-Neuville, sur les bords de la Mayenne. Vous ferez connaissance avec les ânes de l’élevage, assisterez à la traite d’une ânesse, dégusterez un verre de lait d’ânesse et découvrirez les produits cosmétiques, bijoux et articles en feutrine, de l’exploitation.

Visite gratuite.

Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83

Les p’tites pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découvrez l’asinerie de la Rivière à Grez-Neuville, avec démonstration de traite de lait d’ânesse et présentation des produits cosmétiques, bijoux et articles en feutrine.

service@savonnerie-lait-anesse.fr +33 2 41 24 09 98 http://www.savonnerie-lait-anesse.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-08 par