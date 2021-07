Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu LES PTITES PEPITES // VISITE DE LA VILLE DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

LES PTITES PEPITES // VISITE DE LA VILLE DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 5 août 2021-5 août 2021, Segré-en-Anjou Bleu. LES PTITES PEPITES // VISITE DE LA VILLE DE SEGRÉ 2021-08-05 – 2021-08-05 Office de Tourisme de l’Anjou bleu Aire du Rond Point de L’Europe

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Capitale du bassin minier (fer et ardoise), la ville de Segré vous offre son site pittoresque dominant la vallée avec ses rivières paisibles, son vieux pont, sa falaise fleurie, ses arches, témoin d’un passé industriel, son église néo-byzantine… Une balade au cœur de l’histoire de cette sous-préfecture emblématique de l’Anjou bleu. Durée de la visite : 2h. RDV à l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu. Places limitées. Réservation obligatoire. L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Venez découvrir la ville de Segré, capitale du bassin minier du fer et de l’ardoise L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Segré-en-Anjou Bleu Adresse Office de Tourisme de l'Anjou bleu Aire du Rond Point de L'Europe Ville Segré-en-Anjou Bleu