LES PTITES PEPITES – VISITE DE LA VILLE DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 4 août 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

LES PTITES PEPITES – VISITE DE LA VILLE DE SEGRÉ

Place de l’église Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré Place de l’église

2022-08-04 – 2022-08-04

Segré Place de l’église

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire

EUR 4 4 L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Riche de plus de 1000 ans d’histoire, la ville de Segré a connu les combats de la Guerre de Cent Ans, des guerres de Religion et de la Chouannerie. Mais c’est surtout au 19e et 20e siècle que Segré connaît un formidable essor grâce à ses industries, sa gare, son commerce fluvial et sa sous-préfecture. Découvrez à travers son patrimoine urbain, l’histoire de cette petite cité médiévale devenue capitale du haut Anjou.

Durée de la visite : 2h.

Réservation obligatoire.

L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Venez découvrir la ville de Segré, capitale du bassin minier du fer et de l’ardoise, le 4 août 2022.

L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Riche de plus de 1000 ans d’histoire, la ville de Segré a connu les combats de la Guerre de Cent Ans, des guerres de Religion et de la Chouannerie. Mais c’est surtout au 19e et 20e siècle que Segré connaît un formidable essor grâce à ses industries, sa gare, son commerce fluvial et sa sous-préfecture. Découvrez à travers son patrimoine urbain, l’histoire de cette petite cité médiévale devenue capitale du haut Anjou.

Durée de la visite : 2h.

Réservation obligatoire.

Segré Place de l’église Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-06-23 par