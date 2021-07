Candé Candé Candé, Maine-et-Loire LES PTITES PEPITES // VISITE DE LA VILLE DE CANDÉ Candé Candé Catégories d’évènement: Candé

LES PTITES PEPITES // VISITE DE LA VILLE DE CANDÉ Candé, 26 août 2021-26 août 2021, Candé. LES PTITES PEPITES // VISITE DE LA VILLE DE CANDÉ 2021-08-26 14:00:00 – 2021-08-26 16:30:00

Candé Maine-et-Loire Candé EUR L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Parcourez la ville de Candé, cette « ville » entourée d’eau, riche de son histoire industrielle, commerciale et agricole. Partez à la découverte de ses rues chargées de mémoires et de son environnement architectural typique des maisons angevines. Durée de la visite : 2h30. Participation libre. Places limitées. Réservation obligatoire.

