Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire EUR L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Pénétrez les vestiges de cette abbaye fondée au XIIème siècle qui fut à l’origine du bourg de Nyoiseau. Découvrez son histoire à travers une visite commentée et une exposition permanente sur la vie des bénédictines et sur le patrimoine historique de la commune.

Rdv Mairie de Nyoiseau

Visite en partie en extérieur – prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques – Exposition située au grenier avec accès uniquement par des marches.

