Dans le cadre des p’tites pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, Isabelle, vétérinaire et en formation d’herboriste, vous invite à découvrir les plantes qui soignent. Accompagnée de Mélanie, pharmacienne formée en aromathérapie et gemmothérapie, Isabelle vous conduira à travers son jardin de 7 hectares à la recherche des plantes médicinales. Entre propriétés et utilisations possibles, mises en garde des risques dans leur usage, cette balade à deux voix se clôturera par un zoom sur l’aromathérapie.

Durée : 3h

A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire.

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « les P’tites Pépites », programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découvrez la pharmacie de Mon Savoureux Jardin le 26 juillet 2022.

