La Martinaie, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2022-07-30

Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu EUR 35 35 Dans le cadre des P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, fabriquez vous-même un cadre végétal. Une belle idée de création toute en finesse qui sera proposée par les Jardins des Arcands. Après un glanage dans les jardins, Arcandia vous accompagnera dans la réalisation d’un tissage végétal. Matériel fourni.

A partir de 8 ans.

Durée : 2h30

