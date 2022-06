LES PTITES PÉPITES – SOIRÉE JEUX AVEC LOFAJEUX Thorigné-d’Anjou Thorigné-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Thorigné-d'Anjou

LES PTITES PÉPITES – SOIRÉE JEUX AVEC LOFAJEUX Thorigné-d’Anjou, 9 août 2022, Thorigné-d'Anjou. LES PTITES PÉPITES – SOIRÉE JEUX AVEC LOFAJEUX

Etang de Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

2022-08-09 – 2022-08-09 Thorigné-d’Anjou

Maine-et-Loire Thorigné-d’Anjou Les P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Profitez des vacances d’été pour participer à une sortie programmée dans le cadre des P’tites Pépites, organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu.

Venez à la rencontre de Fabien, fondateur de Lofa Jeux, tourneur sur bois passionné. Il vous invite à découvrir son art et répondra à toutes vos questions. Aux manettes de son atelier mobile, il fabriquera devant vous des pièces de jeux (toupies, pions). Au bord de l’eau, vous profiterez également de 6 jeux en bois géants et vous rafraîchirez avec un verre de jus de pomme bio 100% Anjou bleu. Durée : 2h

Réservation obligatoire. Les P’tites Pépites d’été, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Rendez-vous le 9 août à Thorigné d’Anjou pour une soirée jeux avec Lofa Jeux. Les P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Profitez des vacances d’été pour participer à une sortie programmée dans le cadre des P’tites Pépites, organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu.

Venez à la rencontre de Fabien, fondateur de Lofa Jeux, tourneur sur bois passionné. Il vous invite à découvrir son art et répondra à toutes vos questions. Aux manettes de son atelier mobile, il fabriquera devant vous des pièces de jeux (toupies, pions). Au bord de l’eau, vous profiterez également de 6 jeux en bois géants et vous rafraîchirez avec un verre de jus de pomme bio 100% Anjou bleu. Durée : 2h

Réservation obligatoire. Thorigné-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Thorigné-d'Anjou Other Lieu Thorigné-d'Anjou Adresse Etang de Thorigné d'Anjou Thorigné-d'Anjou Maine-et-Loire Ville Thorigné-d'Anjou lieuville Thorigné-d'Anjou Departement Maine-et-Loire

LES PTITES PÉPITES – SOIRÉE JEUX AVEC LOFAJEUX Thorigné-d’Anjou 2022-08-09 was last modified: by LES PTITES PÉPITES – SOIRÉE JEUX AVEC LOFAJEUX Thorigné-d’Anjou Thorigné-d'Anjou 9 août 2022 Etang de Thorigné d'Anjou Thorigné-d'Anjou Maine-et-Loire

Thorigné-d'Anjou Maine-et-Loire