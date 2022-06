LES P’TITES PÉPITES – RANDO PALMÉE AVEC MAÏTAÏ BÉCON PLONGÉE Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits Catégories d’évènement: Bécon-les-Granits

Maine-et-Loire

LES P’TITES PÉPITES – RANDO PALMÉE AVEC MAÏTAÏ BÉCON PLONGÉE Bécon-les-Granits, 13 août 2022, Bécon-les-Granits. LES P’TITES PÉPITES – RANDO PALMÉE AVEC MAÏTAÏ BÉCON PLONGÉE

La Roche Bleue Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

2022-08-13 16:00:00 – 2022-08-13 Bécon-les-Granits

Maine-et-Loire L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Venez tester une rando palmée dans une ancienne carrière de granit. Au côté d’un moniteur, vous pourrez apprécier en toute sécurité les poissons et la flore qui y vivent. Prévoir son maillot de bain et sa serviette.

Pas besoin de savoir nager.

Activité accessible dès 8 ans.

Réservation obligatoire.

Durée : 1h L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découvrez la rando palmée avec Maïtaï Bécon Plongée, le 13 août 2022 à Bécon-les-Granits. L’Office de Tourisme vous propose « les p’tites pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Venez tester une rando palmée dans une ancienne carrière de granit. Au côté d’un moniteur, vous pourrez apprécier en toute sécurité les poissons et la flore qui y vivent. Prévoir son maillot de bain et sa serviette.

Pas besoin de savoir nager.

Activité accessible dès 8 ans.

Réservation obligatoire.

Durée : 1h Bécon-les-Granits

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire Other Lieu Bécon-les-Granits Adresse La Roche Bleue Bécon-les-Granits Maine-et-Loire Ville Bécon-les-Granits lieuville Bécon-les-Granits Departement Maine-et-Loire

LES P’TITES PÉPITES – RANDO PALMÉE AVEC MAÏTAÏ BÉCON PLONGÉE Bécon-les-Granits 2022-08-13 was last modified: by LES P’TITES PÉPITES – RANDO PALMÉE AVEC MAÏTAÏ BÉCON PLONGÉE Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits 13 août 2022 La Roche Bleue Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Bécon-les-Granits Maine-et-Loire